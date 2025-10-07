日本サッカー協会の影山雅永技術委員長（５８）が、フランスで児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で２日に逮捕されて有罪判決を受けたとフランス紙「パリジャン」などが報道。日本サッカー協会が７日、影山委員長との契約解除を発表し、激震が走っている。同紙は「日本のサッカー幹部、機内で児童ポルノ閲覧でボビニーで有罪判決」と報道。「影山雅永容疑者は月曜日、ボビニー刑事裁判所から懲役１８か月の執行猶予付きの判決を