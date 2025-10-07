ボートレースびわこの「ルーキーシリーズ第１７戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は７日、優勝戦が行われ、１号艇の前田篤哉（２８＝愛知）がイン逃げで勝利。今年３回目、通算１４回目の優勝を飾った。進入は枠なりの３対３。インからコンマ２１の好Ｓを決めて先マイすると、バックで他艇を一気に突き放してＶゴールを駆け抜けた。優勝をともにした１１号機は「仕上がっていた。自分が一番出ていると思っていた。先に回れば優勝と思