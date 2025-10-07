夏に疲れた身体には、スキンケアに加えて＋αのケアを取り入れてみない？今回は、レベルアップな「ヘアケア」を2つご紹介します。お顔の美しさレベルを引き上げると同時に、髪も夏バテ状態から回復させることで、ぷりかわ度がぐんとアップする♡ さっそくホームケアに追加してみて！ 顔以外の夏バテ復活法レベルアップなヘアケアお顔の美しさレベルを引き上げると同時に、髪やボディなど全身まるっと夏バテ状態から回復