6日、熊本市中央区の夏目漱石の旧居でシロアリの調査が行われました。調査したのは人ではなく犬。全国に3匹しかいないシロアリ探知犬のリッキーです。 りりしい表情の犬。2歳のオスのビーグル犬、リッキーです。約1年半の特殊な訓練を受け、ことし1月、西日本では唯一となる「シロアリ探知犬」となりました。今回、リッキーが訪れたのは熊本市中央区にある夏目漱石旧居。シロアリ防除を行う熊本市の業