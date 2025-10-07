10月7日、大井競馬場で行われた11R・レディスプレリュード（Jpn2・3歳上牝・ダ1800m）は、菱田裕二騎乗の5番人気、ビヨンドザヴァレー（牝5・栗東・橋口慎介）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のテンカジョウ（牝4・栗東・岡田稲男）、3着に4番人気のバスタードサフラン（牝4・栗東・渡辺薫彦）が入った。勝ちタイムは1:52.9（良）。2番人気で吉原寛人騎乗、フェブランシェ（牝5・大井・藤田輝信）は、4着敗退。【動画】初ダ