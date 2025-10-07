日本サッカー協会（ＪＦＡ）は７日、都内で緊急会見を行い、影山雅永・技術委員長（５８）の契約解除を発表した。同氏は２日、チリで行われているＵ―２０Ｗ杯視察に向かう際のパリ行きの機内で児童ポルノ閲覧の疑いで当局に拘束され、その後有罪判決を受けたという。＊＊＊協会は緊急会見を行ったものの、罪状や本人の認否などについては「プライバシーの観点」として、詳細を明らかにしなかった。会見に臨んだ協