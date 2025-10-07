北佐久郡・軽井沢町で大学生など15人が亡くなったスキーツアーバス事故、「来年1月」で発生から10年になります。軽井沢の高校では7日、遺族が特別授業を行い、安全なバス会社かどうか確認することの大切さを伝えました。遺族会 田原義則 代表「『格安バス』この言葉が広くある意味、悪い意味で使われ始めたのは、この軽井沢バス事故がきっかけになったと思っています」７日、軽井沢高校で講演を行ったのは遺族会代表の