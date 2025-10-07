モデルの黒田エイミ（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。先月、テニス男子のダニエル太郎（32＝エイブル）との結婚と妊娠を発表しており、祝福への感謝を記した。黒田は「皆さんたくさんのお祝いメッセージありがとうございます」とつづり、ふっくらおなかのマタニティフォトや、ダニエルとの仲睦まじい2ショットなどをアップした。黒田とダニエルは9月27日に双方のSNSを更新し、結婚と年末に出産予定であることを連名