Silica Gelが、自身初となる単独日本ツアーを12月に大阪、東京にて開催する。 （参考：Silica Gel、イ・ヨンジ、The Rose……日本でも盛り上がりを見せる韓国の次世代音楽シーンをチェック） 本公演は、12月22日に大阪 バナナホール、同月23日に東京 LIQUIDROOMにて開催。チケットは、オフィシャル先行予約が本日10月7日よりスタート。25日より一般販売が開始となる。 （文＝リアルサウンド編集部