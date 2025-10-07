40年、願い続けた思いが叶いました。かつて山口県からペルーに渡った移民の孫が自らのルーツを知りたいと祖父が生まれ育った山口市を訪れ親戚と初対面を果たしました。（日系3世 アナ・セシリア・ポロ・キムラさん）「おはようございますおはよう」7日朝、山口市秋穂を訪れたのは日系3世のアナ・セシリア・ポロ・キムラさん 64歳。祖父は秋穂出身のペルー移民です。日本は1899年からおよそ20年にわたりペル}