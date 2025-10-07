周南地域にある企業への理解を深めてもらおうという産業観光ツアーが7日、周南市で開かれました。周南地域の4つの商工会議所が毎年企画している産業観光ツアー。抽選で選ばれた20人が参加し、周南市の総合化学メーカー＝トクヤマを訪問しました。参加者たちは建設工事用のセメントをつくる際に用いられるキルンという機械の見学や・・・紙やアルミニウム、そして石鹸などの製品のもととなる苛性ソー