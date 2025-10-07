成年後見人として財産管理業務をしていた弁護士が、現金４００万円を横領したとして逮捕されました。 広島弁護士会所属の弁護士の男は３０代女性の口座から現金４００万円を出金し、横領した疑いがもたれています。 男は２００９年から女性の成年後見人として財産管理業務を行っていて、広島家庭裁判所の調査では２０１５年ごろから２０２３年ごろまでの間に総額約１億３千万円を横領していたということです。 また、警察による