呉市の河川などから国の暫定目標値を超える有機フッ素化合物が検出されました。現時点では健康被害の報告はないということです。 呉市によると先月、郷原町の河川などを調査したところ河川３カ所と水路から暫定目標値を超えるＰＦＯＳなどの有機フッ素化合物が検出されました。 水路では約２０倍となる数値が確認されたということです。 この調査は８月に郷原町で、飲食やトイレなどに使用される井戸から有機フッ素化合物が確認