2025年の24時間テレビでマルキュウグループに寄せられた寄付金が山口放送に届けられました。7日、丸久の大村浩典常務らが周南市の山口放送本社を訪れ、林延吉社長に寄附金50万円の目録を手渡しました。2025年の24時間テレビでマルキュウグループはアルク・マルキュウ・サンマートなど県の内外にある93店舗に募金箱を設置。買い物客や従業員からあわせて50万円の寄付金が集まりました。（丸久 大村浩典常務）「本