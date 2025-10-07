広島市立の保育園から園児が行方不明になり川で死亡した事故で、安全管理に問題があったとして市に損害賠償を求めていた裁判で、和解が成立しました。 ２０２２年４月西区の市立保育園に通っていた当時５歳の男の子が園内からいなくなり、近くの川でおぼれて亡くなりました。 男の子の両親は保育園が安全対策を怠ったとして、広島市に対し約８８００万円の損害賠償を求めていましたが、広島市が解決金４千万円を支払うとして和解