中部電力は廃炉作業を進める浜岡原子力発電所1号機(静岡県御前崎市)で10月7日から原子炉の解体作業を始めました。商業用原子炉の解体着手は、同じく浜岡原発の2号機に続き、国内2例目です。 【写真を見る】浜岡原発1号機の原子炉解体作業始まる 原子炉圧力容器の上ぶた取り外す 浜岡2号機に続いて国内2例目=中部電力 これは2024年12月に、原子力規制委員会が認可した廃止作業の「第3段階」に当たる工事で、最初に核燃料が入って