2023年8月、静岡市のイベント会場に車で突っ込んで男女4人をはねるなどし、殺人未遂の罪に問われている男の裁判員裁判が2025年10月7日から始まりました。 【写真を見る】「人を殺すつもりでやったことではありません」歩行者天国に車で突っ込み殺人未遂の罪に問われた男 初公判で起訴内容を一部否認=静岡地裁 男は「人を殺すつもりでやったことではない」と起訴内容を一部否認しました。 殺人未遂の罪に問われているのは静岡市