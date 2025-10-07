東大阪市の市立小学校で男子児童３人の裸を盗撮したとして逮捕された教諭の男性（２６）について、大阪地検は「不起訴」としました。東大阪市の市立小の男性教諭（２６）は、去年６月〜同７月に当時勤務していた小学校で、水泳の授業のために着替えをしていた男子児童３人の裸をスマートフォンで盗撮したとして、今年９月に児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕・送検されていました。大阪府警の取り調べに対し男性は、「教師と