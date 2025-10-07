俳優・山田裕貴の妹でモデルの山田麻生が7日、自身のイスタグラムで結婚したことを発表した。【写真】お兄ちゃん似!?…結婚を発表したモデルの山田麻生山田はインスタグラムに直筆のコメントを掲載し、「私事で大変恐縮ですがこの度山田麻生は結婚いたしました」と報告した。続けて「8月に父が永眠し、悲しみにおしつぶされず前に進めているのはそばで支えてくれるあたたかい人たち、そして応援してくださる皆さまの励ましのお