大阪・関西万博の未利用チケットを健康のきっかけにしてほしいと、堺市のパーソナルジムが呼びかけている。【写真】万博の未利用チケット→ジム通いで健康になるイメージパーソナルジム「ジムフィールド堺東スタジオ」は、「せっかくの万博チケットが無駄に…」という声に応えるべく、特別キャンペーンを企画。未利用チケットの提示で、月額1万6500円（税込）の通い放題プラン「セミパーソナルプラン」を1ヶ月分無料提供する。