相模原警察署（資料写真）３４回にわたり弁当を配達させ、支払いをしなかったとして、相模原署は７日、詐欺の疑いで、相模原市中央区上溝、無職の男（６０）を逮捕した。逮捕容疑は、４月２８日から６月１２日までの間、同区内の弁当販売店に電話などで「会社をやっているから毎日弁当を配達してもらいたい」などとうそを言い、３４回にわたり弁当類５６４点を配達させ、２６万円分をだまし取った、としている。署によると、