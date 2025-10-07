野党４党（立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党）の実務者は７日、国会内でガソリン税の暫定税率廃止を巡って会談した。自民党の高市新執行部がこの日に発足したことを受けて「年内の早い時期に実現する」と公明党も含めた与野党６党によるガソリン税暫定税率の廃止に向けた協議再開を求める方針で一致した。会談終了後、立憲民主党の重徳和彦政調会長は「（自民党）総裁が決まったわけですから、スピード感をもっ