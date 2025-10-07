本物の拳銃と同様の発射機能を有しているとして、鹿児島県警が回収を呼びかけている中国製のおもちゃの拳銃「リアルギミックミニレボルバー」が、今月6日、県内で新たに1丁見つかりました。 報道で回収への協力が呼びかけられていることを知り、県内の交番に届けられたということです。 おもちゃの拳銃は、ゲームセンターの景品として去年12月以降提供されていて、県内ではおよそ150丁が流通しているとみられ