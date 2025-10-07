学校でのいじめ対策などを話し合う鹿児島県の委員会が開かれました。 県内の公立学校における不登校の児童・生徒数が5000人を超えている現状が報告されました。 委員会には、弁護士や精神科医など5人が出席し、県内の公立学校のいじめや不登校の現状などについて報告されました。 県によりますと、2023年度の県内の公立学校と特別支援学校789校でのいじめの認知件数は1万666件で、前の年から減少したものの、不登校の児童・生