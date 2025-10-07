鹿児島銀行と熊本の肥後銀行が経営統合して誕生した「九州フィナンシャルグループ」は設立から今月で10年を迎えました。 本社のある熊本市で、きょう7日、記者会見が開かれ、統合効果を強調しました。 金融サービスの強化などを目的に2015年10月に誕生した九州フィナンシャルグループは、今月で誕生から10年です。 熊本市の本社で開かれた記者会見で、笠原慶久社長がこの10年の取り組みについて報告しまし