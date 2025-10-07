俳優の藤原紀香さん（54）が2025年10月2日、自身のインスタグラムを更新。手作りした紅白カラーのミャクミャクを披露した。「こんなミャクミャクあったら、買いたいな」藤原さんは、「こんなミャクミャクあったら、買いたいな」といい、紅白カラーバージョンのミャクミャクと一緒の写真を投稿。藤原さんは大阪・関西万博の日本館名誉館長を務めている。手にしているミャクミャクは手作りで、「未来御祝脈々」とタイトルがそえられ