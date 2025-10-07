豊かな緑が回復した撫順市の西露天鉱。（６月５日撮影、瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽10月7日】中国遼寧省はここ数年、鉱山跡の環境修復や採炭で地盤沈下した土地の整備など、一連の大規模プロジェクトを通じて人と自然の調和と共生を図ってきた。環境改善は遼寧省が取り組むグリーン（環境配慮型）発展に大きな可能性をもたらしている。砂漠化に直面していた同省阜新市彰武県では緑化が進み、盤錦市の湿地は