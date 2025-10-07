3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月6日（月）の放送では、番組の8周年について言及。メンバーの近況とともに、メジャーデビュー10周年を記念する展覧会「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」や、朝ドラ「あんぱん」特別編