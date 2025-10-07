声優で歌手の上坂すみれが７日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。上坂はこの日、同じく声優の三上枝織がナビゲーターを務めるラジオ番組「みかっしょ！」１０周年イベントに出演。インスタグラムに「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？きのうは『みかっしょ！』１０周年イベントにおじゃましました！みかしーさん、番組１０周年おめでとうございます！！」とつづり、襟の付いたワンピー