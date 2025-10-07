日本相撲協会は７日、東京・両国国技館で「百周年場所古式大相撲と現代大相撲」を開催した。関脇・霧島（音羽山）が同・若隆景（荒汐）と神相撲を取った。神相撲とは東西の大関が勝負をつけないで終わる。まげを結わずに和紙で束ねて後ろに垂らし、相撲の型を示す。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が休場しており、両関脇で行った。霧島は「今までにない経験だった」と感無量の様子。モンゴル出身だが「日本の文化を学ぶことが出来た