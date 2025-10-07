将棋の第７３期王座戦五番勝負第４局が７日、神奈川・秦野市の元湯陣屋で指され、カド番に追いつめられていた藤井聡太王座（２３）＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が伊藤匠叡王（２２）に勝利。対戦成績を２勝２敗と再びタイに戻した。戦型は矢倉。先手の藤井は伊藤の前例のない指し手に「非常に珍しい形でどういう風に判断するか、かなり難しい将棋と考えた。後手に主張を通された」とやや慎重な出だし。形勢は互角だ