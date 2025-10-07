この秋はコレ！「ヤンニョムなす」 秋においしいなすをピリ辛味で食べる「ヤンニョムなす」レシピをご紹介します。覚えておくと、なすレシピのレパートリーが広がりますよ。 大ぶりのなすがジューシー！タレが絡む！ひと口大のなすでヤンニョムなすのおいしい作り方 ヤンニョムチキンでおなじみの韓国風の味付けはなすにぴったり！ヤンニョムの味付けは甘辛が基本なので、砂糖やはちみつなど甘さのあるものを加えると味に奥行き