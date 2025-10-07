元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして出演。自宅のある埼玉県の低評価に憤る一幕があった。この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで民間シンクタンクによる「２０２５年都道府県魅力度ランキング」が発表され、北海道が１７年連続首位（２位・京都府、３位・沖縄県）となり、埼玉県が昨年の４６位から最下位に転落した