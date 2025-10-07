日本サッカー協会（ＪＦＡ）は７日、影山雅永技術委員長（５８）との契約を解除したと発表した。ＪＦＡによると、影山氏は搭乗していた航空機内で児童ポルノを閲覧し、到着したフランスの空港で拘束され、その後に有罪判決を受けたという。会見した湯川和之専務理事は空位となった技術委員長職の後任手続きに関し「委員長の選任については理事会の決議事項になりますので、そのような形で正式な手続きを踏まなければいけない。