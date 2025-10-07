ドル円、１５０円台の取引続くキャリー取引との声も＝ロンドン為替 今週はドル円があっさりと150円台に乗せている。足元でも150円台で上値を指向する動きとなっており、調整の動きは限定的。市場では「キャリー取引」といった声が復活しているようだ。高市トレートでは日銀の利上げ観測が後退しており、低金利調達通貨としての円のイメージが想起されている。 USD/JPY150.74