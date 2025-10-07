お笑いタレントで俳優の芋洗坂係長（57）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。友人の墓参りを報告した。芋洗坂係長「10月5日は友人の命日でした。献杯して、しばし語らいました#桜塚やっくん」とつづり、墓前での自撮りを投稿。この投稿にファンからは「エンタの神様時代が懐かしいです。時間の流れがこんなにも早いのですね」「学祭追っかけしていたの懐かしい！！天国で笑ってるかなぁー」「エンタの戦友でしたね