女優の山田杏奈（24）が7日、なにわ男子の長尾謙杜とダブル主演した映画「恋に至る病」（24日公開、監督廣木隆一）の完成披露舞台あいさつに出席した。作家・斜線堂有紀による同名小説が原作。内気な男子高校生・宮嶺（長尾謙杜）と学校中の人気者・景（山田杏奈）が織りなすピュアで刺激的なラブストーリーを描く。長尾とは3年ぶりの共演。互いの印象を聞かれ山田は「あまり大きく変わってはないかなと思ってます」と切り出