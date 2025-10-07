将棋の第73期王座戦五番勝負第4局が10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で指され、藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）が挑戦者の伊藤匠叡王（22）に99手で勝利した。この結果、シリーズ成績は2勝2敗のタイに。藤井王座がカド番をしのぎ、勝負のゆくえは最終局に持ち越されることとなった。注目の第5局は28日、山梨県甲府市「常磐ホテル」で行われる。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 終局後の表情（生中継中