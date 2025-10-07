半導体関連の産業向けの制御盤の設計・製造などを行う大分県由布市の会社が大分市に本社工場を建設し、7日、完成式典が行われました。 総事業費およそ12億円を投じて大分市廻栖野に工場を新設したのは「AKシステム」です。 7日は関係者が招かれ、完成を記念した式典が開かれました。 AKシステムは主に半導体関連の産業向けの制御盤や、自動車関連の工場などで使う自動化装置の設計と製造を手掛けていますが、需要の高まりを受け