女性初の総理大臣に就任する見通しとなった自民党の高市早苗総裁について、佐藤知事は「地方創生を強力に推進することを期待する」と語りました。 ポスト石破を目指して5人による争いとなった今回の自民党総裁選。決選投票の末、高市早苗氏が総裁に決まりました。高市氏は、10月中旬にも召集される臨時国会で女性初の総理大臣となる見通しです。 7日、県庁で開かれた定例会見で、高市新総裁について聞かれた佐藤知事は… ◆佐藤