先月9月末時点の県産コシヒカリの1等比率は、77パーセントで前の年の同じ時期と比べて11ポイント減少しました。JA全農とやまによりますと、県産コシヒカリは先月末時点で見た目の品質が最も良い1等は77パーセントでした。前年同時期は88パーセントで11ポイントの減少です。一方、この夏の猛暑や水不足の中でも「富富富」は高温に強い特性を持ち、1等米の比率は98パーセントと高品質を維持しています。富富