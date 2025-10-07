セブンス・ベガが、1stフルアルバム『PRINCESS』を本日10月7日にリリース。あわせて、同アルバムのリード曲「魅惑のバニラ」のMVを本日19時に公開した。 （参考：藤井 風、YOASOBI、SHISHAMO、King Gnu……オリジナリティあふれるグッズから見えた個性） タワーレコード限定流通作品として、全国各店舗およびTOWER RECORDS ONLINEにて販売となる同作品は、既発の配信曲「君とParadiso」、「卵と牛乳