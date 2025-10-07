（台北中央社）7日の台湾株式市場で、加権指数の終値は前日比450.89ポイント（1.68％）高の2万7211.95ポイントだった。大台の2万7000ポイントを突破し、終値として史上最高値を更新した。取引時間中には一時、2万7301.42ポイントまで上昇し、史上最高値を上回った。電子株指数や半導体株指数が2％超値上がりし、いずれも終値で史上最高値を更新した。主力株は台湾積体電路製造（TSMC）が前日比2.50％高の1435台湾元（約7110円）と