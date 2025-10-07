岡山市南区の緑地で、約80万株のヒガンバナが見ごろを迎え、秋の訪れを告げています。 【写真を見る】岡山市南区の緑地で約80万株のヒガンバナが見ごろ一般公開は10月12日まで 真っ赤なヒガンバナが咲き誇っているのは、岡山市南区の児島湖花回廊ゴルフコースに隣接する緑地です。ふだんは立ち入ることができない場所ですが、地域住民らでつくるサポーターズクラブが地元の名所にしようと約80万株を育ててい