東南アジアで児童買春を繰り返したとみられる名古屋市の男が、現地で知り合った女性のわいせつな画像を盗撮したとして再逮捕されました。名古屋市中川区の無職・宇治和彦容疑者(66)は今年3月頃、渡航先のラオスのホテルで複数の撮影機器を使って、女性のわいせつな動画6点を盗撮した疑いで再逮捕されました。調べに対して「弁護士と相談してからお答えしたい」と、認否を留保しているということです。警察によりますと、押