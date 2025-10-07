■キラキラ笑顔でのゴイゴイスーポーズ、ニコニコで目を閉じた猫耳ポーズなど様々な表情を披露 【写真・動画】向井康二のメロすぎる「TRUE LOVE」オフショット／「TRUE LOVE」MV Snow Man向井康二が「TRUE LOVE」MVのオフショットをInstagramで公開した。 「TRUE LOVE」はSnow Manニューアルバム『音故知新』（11月5日発売）のリードトラックで、MVが公開されたばかり。 向井はしずく型のビジュ