日本サッカー協会（JFA）は7日、影山雅永技術委員長との契約解除を発表した。JFAは同日に会見を行い、影山氏が飛行機内での児童ポルノ閲覧により、逮捕・有罪判決を受けたことを認めた。影山氏は現在チリで行われているFIFA U-20ワールドカップ視察のため、2日に日本を出発。フランスでチリ行きの便にトランジットする際、機内での児童ポルノ閲覧が確認されたために逮捕された。フランスからチリ行きの便に搭乗していないこと