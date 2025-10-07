米ホワイトハウス・国家経済会議のケビン・ハセット委員長は現地時間10月6日、「連邦政府の『閉鎖』（一部業務停止）により、毎週約150億ドルの経済的な損失が生じ、米国の経済は弱まっていく」と述べました。ハセット委員長はインタビューで、ホワイトハウス内部の報告を引用し、「連邦政府の閉鎖で、国内総生産（GDP）にはマイナス0．1ポイントの影響がある。1カ月間続いた場合、4万3000人が失業し、消費者の支出が300億ドル下が