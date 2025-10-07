【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月10日（日本は11日）に2ndミニアルバム『WE GO UP』をリリースするBABYMONSTERが10月7日、『WE GO UP』のスケジュールスポイラーポスターを公開。 10月10日13時のカムバックと同時に「WE GO UP」のMVを、10月14日0時には同曲のエクスクルーシブパフォーマンスビデオを公開することを予告した。 ■MVは10月10日、エクスクルーシブパフォ&#