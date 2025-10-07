7日、創立150年の節目を迎えた下関市の赤間神宮で秋季大祭が行われ三笠宮家の彬子さまが出席されました。平家が壇ノ浦の合戦に敗れわずか8歳でなくなった安徳天皇を祀る赤間神宮は1875年10月7日に官幣中社赤間宮として創立され、創立150年となりました。創立から150年という節目に執り行われた秋季大祭には三笠宮家の彬子さまが出席されました。彬子さまはまず赤間神宮に隣接された安徳天皇陵を参拝された後、拝殿に移動され秋季大